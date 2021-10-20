Челоянц о Дзюбе: «Все тренеры «Спартака» хотели от него избавиться. После Черчесова – он не хотел»

Бывший акционер и член совета директоров рассказал об уходе из клуба форварда .

– Вспомним слова нападающего : «Определенные люди – от Асхабадзе до Челоянца – делали все, чтобы мы с Федуном разошлись».

– В этом весь Дзюба.

– «Почему? Это вопрос к ним. Про Челоянца понимаю – он хотел Мовсисяна».

– Это он так считает. Но это же значит, что так оно и есть.

– А как было на самом деле? Дзюба говорит, что вы пытались поссорить Дзюбу с Федуном.

– Дзюбу с Федуном?

– «Делали все, чтобы мы с Федуном разошлись. Люто не хотели, чтобы я был в «Спартаке».

– Я могу таким же образом сейчас пытаться «поссорить» Леню с Заремой. Ну глупость!

– А расставание Дзюбы со «Спартаком»... И история с Карпиным, которая сейчас выливается в сборной.

– Я вам скажу одну вещь, ребята. Может, этого и писать не надо. На моей памяти в «Спартаке» не было ни одного тренера, который не хотел бы избавиться от Дзюбы. Ни одного. Первый раз говорю об этом на аудиторию.

– Это были Карпин, Эмери, Лаудруп, Черчесов...

– Но-но-но, после Черчесова – я забыл добавить. Черчесов не хотел. Был еще Якин – при нем, по-моему, и ушел Дзюба, да?

– То есть каждый тренер пытался от Дзюбы избавиться?

– Я слышу только то, что слышу – что тренер говорит, я же там не внутри. Вот все тренеры хотели от него избавиться.

– А мотивация у всех была похожая или разная?

– Слова были примерно одни и те же: «Он мне не нужен».

– С игровой точки зрения? Или потому, что разлагает команду?

– Опустим этот момент, – сказал Челоянц в «Коммент.Шоу».