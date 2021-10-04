В «ПСЖ» недовольны высказываниями Мбаппе о «Реале». Он дал интервью без разрешения клуба

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Руководство «ПСЖ» осталось недовольно высказываниями нападающего Килиана Мбаппе в интервью на этой неделе.

Француз, в частности, признался, что хотел перейти в «Реал» минувшим летом, и дал понять, что на текущий момент не планирует продлевать контракт с парижанами.

По данным As, 22-летний форвард встретился с представителями СМИ, не получил на это разрешение своего клуба.

Летом 2022 года истекает срок контракта Мбаппе с «ПСЖ», он станет свободным агентом. Уже в январе он может подписать предварительный договор с новым клубом.

Ранее появилась информация, что «Реал» предлагает Мбаппе 6-летний контракт, но при этом «ПСЖ» не теряет надежд удержать футболиста.

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