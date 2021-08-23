Роспотребнадзор не вводил новых ограничений на массовые мероприятия. Решения за главами регионов

В Роспотребнадзоре уточнили ситуацию с проведением массовых мероприятий в России на фоне роста случаев заболеваемости коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массовые мероприятия остановлены из-за COVID-19 по всей России.

«В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением главного государственного санитарного врача России от 7 июля 2021 года №18).

Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», – говорится в сообщении ведомства.