Максимилиано Кофрие: «Спартак» – российский гигант. Символ клуба – гладиатор. Это говорит обо всем»

Защитник высказался о переходе в московский клуб.

– Как вы думаете, что убедило «Спартак» сделать ставку на вас?

– Это непростой вопрос. Я могу понять, почему мой трансфер многих удивил. «Спартак» – это российский гигант, клуб, в котором много иностранцев.

Здесь отличные футболисты – например, Квинси Промес, который очень тепло меня принял. Здесь много парней, о которых я слышал до трансфера.

Поэтому я понимаю, что не смогу адаптироваться мгновенно. Это займет какое-то время, но я готов к такому вызову.

Клуб верит в меня, здесь высоко ценят меня как футболиста, который не боится жестких стыков. Символ «Спартака» – гладиатор. Это говорит обо всем.

Им нужен был парень, который не даст сопернику пройти. Они нашли его, – сказал Кофрие.

«Может, это ошибка. Может, не усиление». Даже гендир «Спартака» сомневается, что Кофрие – сильный игрок