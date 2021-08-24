Пеп про 5:0 с «Арсеналом»: «Ман Сити» не заслужил первый гол. Хорошая победа, но мы должны стать лучше»

Главный тренер подвел итоги матча 3-го тура с «Арсеналом» (5:0).

«Мы забили [первый] гол, которого не заслуживали. Мы не так хорошо играли, чтобы забивать. Мы забили в первый же раз, когда оказались на половине . В стартовые 15-20 минут у нас были проблемы с организацией игры. После 2:0 и удаления игра полностью изменилась.

Нужно уважать соперника, серьезно относиться к процессу и работе. Во втором тайме мы создавали моменты, забили еще два гола. А самое главное – мы уважительно играли по отношению к сопернику, не делали глупостей с мячом.

Мы все еще в процессе совершенствования. Об этом я сказал игрокам после матча. Сегодня была хорошая победа, но мы должны стать лучше», – сказал Гвардиола.