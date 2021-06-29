Анатолий Бышовец: «Исторически футбол на Украине доминировал, а российского никогда и не было. Скорее был московский»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сравнил развитие футбола в России и Украине.

– Какие моменты в украинском футболе российскому стоило бы перенять? Почему у них такой результат, а наши выступили так, как мы все недавно увидели?

– Исторически так сложилось, что футбол на Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было. Скорее это был московский футбол.

Ну и мы все знаем, что сборная Украины комплектуется по базовому принципу. В основном составе стабильно по 5-6 представителей киевского .

Вопрос подготовки резерва в украинскую сборную поставлен очень серьезно. Они готовят свою молодежь, а не занимаются массовой закупкой игроков, как это принято в некоторых российских клубах. В итоге киевское «Динамо» становится чемпионом в Украине, опережая донецкий «Шахтер», у которого несколько другой подход.

Команда Андрея Шевченко перестроилась, в сборной прошла смена поколений, а сборная России до сих пор живет где-то в 2016-2017 годах. Прогресса у нас с тех времен так и не получилось.

И, главное, перспектив каких-то не видно. Допустим придет какой-то новый тренер, и я с трудом представляю, какая у нас команда будет играть с хорватами в сентябре.

Ну, был такой тренер, который брался за такие задачи, – Бышовец Анатолий Федорович, который в короткое время подготовил олимпийскую сборную для турнира среди профессионалов. Но сегодня, боюсь, найти такого человека, как я, будет очень сложно. Поэтому мы решение технического комитета РФС воспримем как разумное.

А вообще, Ловчев сказал, что гордый человек при таком результате сам уходит. А я бы заменил слово «гордый» на слово «приличный». Де Бур вон из сборной Голландии ушел, – заявил Бышовец.