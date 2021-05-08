«ПСЖ» не стал чемпионом в первый сезон Почеттино. До этого было 3 титула подряд

«Лилль» стал чемпионом Франции в сезоне-2020/21.

В первом сезоне при не выиграл Лигу 1, став вторым. До этого парижане брали трофей трижды.

Когда аргентинец пришел в «ПСЖ», сменив на посту главного тренера Томаса Тухеля, команда отставала от на одно очко.

В прошлый раз, когда «ПСЖ» не был чемпионом Франции, титул взял «Монако». Тогда «ПСЖ» руководил Унаи Эмери.

Таким образом, в сезоне-2020/21 «ПСЖ» выиграл Кубок и Суперкубок Франции. Команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, дважды проиграв «Манчестер Сити» (1:2, 0:2).