«Зенит» показал видео из чемпионской раздевалки

Вчера «Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв «Локомотив» (6:1) в 28-м туре РПЛ.
Пресс-служба сине-бело-голубых показала, как команда отмечала победу в чемпионате в раздевалке «Газпром Арены» после вчерашнего матча с «Локо».
Раздевалка чемпионов! 💙🏆 #ГородЗолотой pic.twitter.com/6xxvPvAFu2— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 3, 2021
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