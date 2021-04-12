«Зенит» показал видео из чемпионской раздевалки

Вчера «Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв «Локомотив» (6:1) в 28-м туре .

Пресс-служба сине-бело-голубых показала, как команда отмечала победу в чемпионате в раздевалке «Газпром Арены» после вчерашнего матча с «Локо».

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