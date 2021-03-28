«Юве» выставит Дибалу на трансфер, если не попадет в ЛЧ. Форвард хочет остаться в клубе

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Будущее нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы остается неопределенным.

От того, удастся ли клубу попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона, зависит будущее аргентинца в «Ювентусе».

На данный момент туринцы не достигли с Дибалой договоренности о продлении контракта. Чтобы не потерять футболиста бесплатно летом 2022 года, когда истекает срок его действующего соглашения с клубом, «Ювентус» может продать Пауло этим летом.

Если туринцам не удастся попасть в Лигу чемпионов, то «Юве» выставит Дибалу на трансфер.

Также будущее аргентинца зависит от того, останется ли в клубе нападающий Криштиану Роналду, пишет Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

При этом, как утверждается, 27-летний нападающий хочет остаться в «Ювентусе».

В этом сезоне футболист провел 16 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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