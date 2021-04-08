«Фратрия» о 0:3 с «Уфой»: «Спартак» испоганил праздник миллионам. Безвольно проиграли дома в день рождения»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Фратрия Уфа Футбол

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» отреагировало на разгромное поражение красно-белых от «Уфы» (0:3) в матче 26-го тура РПЛ.

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» отмечает 99-летие.

«Спартак» испоганил праздник миллионам. В день рождения клуба команда дома безвольно проиграла «Уфе» — 0:3.

Красно-белые лишились второго места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, и занимают третью строчку в РПЛ. А впереди нас ждет дерби без удаленного Жиго», – сказано в сообщении, появившемся в твиттере «Фратрии» после матча.

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