Amazon снимет документальный сериал о Погба

Полузащитник и сборной Франции Поль Погба заключил соглашение с компанией Amazon Prime.

Результатом сотрудничества станет документальный многосерийный фильм о жизни 28-летнего футболиста. Премьера запланирована на 2022 год.

Создатели фильма планируют осветить жизнь игрока как на футбольном поле, так и вне его пределов.

Джорджия Браун, заведующая оригинальными европейскими проектами Amazon Studios, заявила, что компания «воодушевлена сотрудничеством с Погба – одним из наиболее заметных талантов своего времени, чье влияние распространяется далеко за границы игрового поля».