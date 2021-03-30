Amazon снимет документальный сериал о Погба

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Поль Погба Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба заключил соглашение с компанией Amazon Prime.

Результатом сотрудничества станет документальный многосерийный фильм о жизни 28-летнего футболиста. Премьера запланирована на 2022 год.

Создатели фильма планируют осветить жизнь игрока как на футбольном поле, так и вне его пределов.

Джорджия Браун, заведующая оригинальными европейскими проектами Amazon Studios, заявила, что компания «воодушевлена сотрудничеством с Погба – одним из наиболее заметных талантов своего времени, чье влияние распространяется далеко за границы игрового поля».

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