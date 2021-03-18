Пирло о 2:2 с «Торино»: «Ювентус» предсказуем, много пасует поперек поля. Нам надо прибавлять»

Главный тренер «Ювентуса» подвел итоги матча 29-го тура Серии А с «Торино» (2:2).

«Начали мы хорошо, сумев повести в счете – а это самое сложное против команд, играющих от защиты.

Но, как обычно это и происходит, мы создали проблемы сами себе. Мы надеялись, что во втором тайме сыграем лучше, однако сразу допустили ошибку и вынуждены были пытаться сравнять счет.

Мы пропустили после схожей ошибки в игре с «Лацио». Увы, подобные ошибки случаются слишком часто, у нас случается потеря концентрации. Нельзя этого допускать ни на секунду, потому что стоит потерять мяч – нас наказывают.

Ошибки бывают у всех: у игроков, тренеров, судей. Нам надо оставаться собранными и осознать, что происходит.

Мы знаем, что надо прибавлять. Мы теряем много очков и, разумеется, должны исправлять положение. Следует поработать над позиционной игрой, над перемещениями. Надо лучше двигаться между линиями, особенно против команд, защищающихся глубоко.

Сейчас у нас слишком много передач поперек поля, это делает нас предсказуемыми», – сказал Пирло DAZN.

«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (2:2) благодаря голу Роналду на 79-й