Судья назначил пенальти в ворота «Аталанты» за фол на Винисиусе. Рамос забил

В ответном матче 1/8 финала чемпионов дома обыграл «Аталанту» (3:1).

На 58-й минуте главный арбитр встречи Данни Маккели назначил пенальти в ворота бергамасков, зафиксировав фол защитника на хавбеке .

По мнению судьи, футболист итальянского клуба выставил ногу и зацепил ею соперника, когда тот забегал в штрафную площадь.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Точный удар с одиннадцатиметровой отметки нанес защитник «Реала» , сделав счет 2:0.

«Реал» впервые за три года вышел в 1/4 финала ЛЧ