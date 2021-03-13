Судья назначил пенальти в ворота «Аталанты» за фол на Винисиусе. Рамос забил

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» дома обыграл «Аталанту» (3:1).

На 58-й минуте главный арбитр встречи Данни Маккели назначил пенальти в ворота бергамасков, зафиксировав фол защитника Рафаэла Толои на хавбеке Винисиусе Жуниоре.

По мнению судьи, футболист итальянского клуба выставил ногу и зацепил ею соперника, когда тот забегал в штрафную площадь.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Точный удар с одиннадцатиметровой отметки нанес защитник «Реала» Серхио Рамос, сделав счет 2:0.

«Реал» впервые за три года вышел в 1/4 финала ЛЧ

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