Судья назначил пенальти в ворота «Аталанты» за фол на Винисиусе. Рамос забил

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» дома обыграл «Аталанту» (3:1).
На 58-й минуте главный арбитр встречи Данни Маккели назначил пенальти в ворота бергамасков, зафиксировав фол защитника Рафаэла Толои на хавбеке Винисиусе Жуниоре.
По мнению судьи, футболист итальянского клуба выставил ногу и зацепил ею соперника, когда тот забегал в штрафную площадь.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Точный удар с одиннадцатиметровой отметки нанес защитник «Реала» Серхио Рамос, сделав счет 2:0.