С Артетой не связывались насчет работы в «Барсе». Его не рассматривают на место Кумана

Теги Роналд Куман Микель Артета премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал Жоан Лапорта Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не рассматривается в качестве возможного кандидата на аналогичную должность в «Барселоне», сообщает Goal.com.

Отмечается, что, вопреки поступившей ранее информации, возможная победа Жоана Лапорты на президентских выборах в «блаугране» не имеет отношения к возможному назначению Артеты.

С 38-летним специалистом никто не связывался насчет работы в «Барселоне», его не рассматривают в качестве преемника Роналда Кумана, сейчас возглавляющего команду.

Жоан Лапорта: «Хотим привести «Барсу» к победе в ЛЧ. «Реал» не побеждал в турнире, когда я был президентом»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья