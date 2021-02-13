Бруну забил 20-й и 21-й голы в сезоне. Он лучший бомбардир «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига Лига Европы УЕФА Sports.ru Бруну Фернандеш Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыгрывает «Реал Сосьедад» (2:0, второй тайм) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

На 27-й минуте счет открыл полузащитник «Юнайтед» Бруну Фернандеш, воспользовавшись ошибкой обороны «Сосьедада». На 57-й минуте хавбек сделал дубль.

Эти голы стали для португальца 20-м и 21-м во всех турнирах в нынешнем сезоне. Хавбек – лучший бомбардир команды на данный момент.

Бруну ранее забил 14 голов в АПЛ, 4 – в Лиге чемпионов, 1 – в Кубке Англии.

С полной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры между «МЮ» и «Сосьедадом».

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