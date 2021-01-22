Кокорин – игрок «Фиорентины», победный гол Миранчука, «МЮ» влетел «Шеффилду», фуросемид Шубенкова, бронза Куклиной и другие новости утра

1. 💜 Нападающий Александр Кокорин наконец официально перешел в «Фиорентину» из «Спартака».

2. Гол Алексея Миранчука вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии. Победили «Лацио» (3:2). «Ювентус» сыграет с «Интером» в полуфинале турнира после разгрома СПАЛ (4:0).

3. Издание News.ru сообщило, что чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест. Тренер спортсмена опроверг эту информацию.

4. «Манчестер Юнайтед» уступил «Сити» 1-е место в АПЛ, проиграв «Шеффилду» дома (1:2). «Челси» в первом матче Тухеля сыграл 0:0 с «Вулверхэмптоном». Остальные результаты – тут.

5. 🥉 Лариса Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону, Анастасия Шевченко – 4-я.

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев одержал победу в индивидуальной гонке у мужчин, россиянин Карим Халили занял четвертое место.

Также появилась информация, что состав сборной России на чемпионат мира по биатлону должен быть согласован с WADA.

6. «Барселона» вышла в 1/4 финала Кубка Испании, благодаря голам Месси и де Йонга сделав камбэк с «Райо» (2:1).

7. КХЛ. Московское «Динамо» победило ЦСКА, «Авангард» выиграл у рижского «Динамо», СКА обыграл «Северсталь».

8. Трансферные новости. «Арсенал» арендовал Эдегора у «Реала». Переговоры «Реала» с Рамосом и Васкесом по контрактам приостановлены. Клуб не может улучшить условия из-за кризиса. «Аякс» хочет за Промеса 15+ млн евро. «Спартак» даст максимум 10 млн. Гайч прилетел в Италию, чтобы пройти медосмотр перед переходом в «Беневенто».

9. В НХЛ состоялось два матча. «Нэшвилл» обыграл «Чикаго», «Ванкувер» забросил 5 шайб «Оттаве».

10. В окружении форварда «Барселоны» Лионеля Месси отрицают, что игрок и члены его семьи учат французский. Ранее об этом сообщил журналист из Франции, отметив, что это может говорить о грядущем переходе в «ПСЖ».

11. НБА. «Филадельфия» победила «Лейкерс», «Бруклин» взял верх над «Атлантой». Другие результаты – здесь.

12. Будущее главного тренера Ханси Флика в «Баварии» под вопросом. Пишут, что у него сложные отношения со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

13. Финская лыжная ассоциация приняла извинения россиянина Александра Большунова за поведение в эстафете. На последних метрах заключительного этапа эстафеты Кубка мира в Лахти Большунов замахнулся палкой на финского лыжника Йони Мяки, а после финиша сбил его с ног.

14. Генеральный менеджер Джим Рутерфорд покинул «Питтсбург» по личным причинам. При нем клуб выиграл два Кубка Стэнли.

15. Конор Макгрегор занял пятое место в рейтинге лучших трештокеров в истории, Мохаммед Али – первый.

16. Евролига. Московский ЦСКА в гостях одолел берлинскую «Альбу» (71:68). Самым результативным игроком встречи стал грузинский форвард армейцев Торнике Шенгелия, набравший 20 очков.

17. Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Урал», «Краснодар» обыграл «Ригу» и разгромил солигорский «Шахтер», «Локомотив» одолел «Эстерсунд».

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов был удален в обоих товарищеских матчах южан.

18. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сыграет с «Хоффенхаймом» в повязке радужных цветов в память о сексуальных меньшинствах – жертвах нацистов.

Цитаты дня.

Дмитрий Губерниев: «Кто главный спортсмен страны? Большунов проиграет не только Кокорину, но и Загитовой с Аршавиным»

Геннадий Орлов: «Малком проявит себя со страшной силой, если не будет травм. Берегитесь его! Для РПЛ он один из лучших»

Большунов о скандале в эстафете: «Это было в первый и последний раз. Мяки показал, как не нужно делать на лыжне, а я – после таких инцидентов»

«Красная Армия освободила выживших в Освенциме 76 лет назад. Мы чтим память со смирением». Немецкий футбольный союз о Холокосте

Ибрагимович после стычки с Лукаку: «В мире Златана нет места расизму»

Александр Кокорин: «С детства знаю, что значит быть в «Фиорентине». Благодарен за такой долгий контракт»

«Зумеров надо обеспечить увлекательными турнирами. В ЛЧ лишь 125 матчей, в топ-5 лиг – 1826». Аньелли о будущем футбола

«Судья дважды ошибся. Де Хеа толкали, а при нашем отмененном голе фола не было». Сульшер о проигрыше «Шеффилду»