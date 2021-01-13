Геннадий Орлов: «Малком проявит себя со страшной силой, если не будет травм. Берегитесь его! Для РПЛ он один из лучших»

Журналист Геннадий Орлов высказался о полузащитнике , отвечая на вопросы подписчиков своего ютуб-канала.

– Стоит ли продавать Малкома, пока еще есть покупатели, или же стоит подождать?

– Стоит подождать. Я убежден, что Малком еще принесет большую пользу «Зениту». Он может играть и в Лиге чемпионов хорошо. Вы что, ребята? Он игрок высокого уровня, а для нашего чемпионата – один из лучших.

Убежден, если он не будет травмирован, то этой весной он себя проявит с такой страшной футбольной силой… Берегитесь его! Он уже адаптировался, понял, что такое российский футбол, уже знает, как надо прятаться от шальных ударов защитников, которые бьют по ногам, не раздумывая.

Нет-нет, он принесет пользу, – сказал Орлов.

В этом сезоне Малком забил один гол и сделал один результативный пас в 15 матчах . С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.