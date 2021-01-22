«Судья дважды ошибся. Де Хеа толкали, а при нашем отмененном голе фола не было». Сульшер о проигрыше «Шеффилду»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:2).

«Мы все время владели мячом, но когда пропускаешь два обидных гола, всегда сложно. Мы не создали достаточно опасных моментов, чтобы забить достаточно голов.

Нам не хватало магии, чуточку сверхусилий. Они хорошо оборонялись, надо отдать им должное. Но мы не находили правильных идей и решений.

В эпизоде с первым голом был фол, врезался в . С нашей же стороны не было фола, когда гол был отменен. Но такой сезон. Судья допустил две ошибки.

Мы играли очень небрежно при втором голе, ужасно. И не должны были его пропускать. Слишком легко. Мы не вынесли мяч, приняли три-четыре плохих решения, это не в нашем характере.

Не будем слишком зацикливаться на этом. В этом сезоне было очень много странных результатов, но в такой ситуации, какая сложилась, мы были самой стабильной командой, сегодня это ударило по нам», – заявил Сульшер.

На матче работала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом.