«Зенит» достиг дна, от которого оттолкнется следующей осенью в лучшем случае». Игонин о команде в ЛЧ

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал выступление клуба в Лиге чемпионов.

«Второе подряд последнее место в группе Лиги чемпионов ставит точку на очередном этапе развития клуба: «Зенит» достиг дна, от которого придется отталкиваться в лучшем случае следующей осенью.

Причины краха лежат на поверхности: низкий уровень чемпионата, отсутствие полноценного подготовительного периода, слабая селекция, травмы и, безусловно, череда тренерских ошибок, вследствие которых команда потеряла очки в домашних матчах с «Брюгге» и «Лацио».

В заключительном выездном поединке Лиги чемпионов «Зенит» выглядел уставшим и несконцентрированным – иначе чем объяснить череду индивидуальных ошибок и отсутствие движения?

Конечно, в Брюгге сказались кадровые потери, но некоторые опытные футболисты действовали гораздо ниже своих возможностей», – отметил Игонин.

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