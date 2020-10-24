Хавьер Рибальта: «Ограничения усложняют «Зениту» работу. У клубов в Европе нет ограничений»

Спортивный директор «Зенита» рассказал о работе питерской команде.

«Я часть клуба. провел два успешных сезона, дважды стал чемпионом. Мы должны сделать все, чтобы «Зенит» стал более конкурентоспособным в .

Я бы хотел, чтобы все понимали, что у нас есть ограничения, и это усложняет нам работу. Клубы в Европе не имеют таких ограничений. Мы хотим прогрессировать.

Для меня важно выиграть , потому что это большой шаг вперед в каждом сезоне. Если вы регулярно отстаиваете титул чемпиона, то это позволяет вам расти.

Что касается трансферов, то каждый переход – это коллективное решение всего руководства клуба.

Поэтому удачные трансферы – это наш общий успех. В то же время мы все вместе несем ответственность за не самые удачные решения», – сказал Рибальта.