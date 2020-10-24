Пике про ЛЧ: «Нормально, что «Барсу» не считают претендентом на победу»

Защитник «Барселоны» поделился мыслями о перспективах команды в Лиге чемпионов.

«Это нормально, что нас не рассматривают в качестве претендента на победу в Лиге чемпионов с учетом того, что было в последних сезонах. Все, что мы можем сделать, – продолжать работу, побеждать и наращивать уверенность.

У нас хороший состав, в том числе и с точки зрения человеческих качеств. Опыт подсказывает, что результаты придут. Я не знаю, когда... В этом году будет нелегко, но мы уверены, что сможем все изменить. Сейчас ноябрь, впереди еще долгий путь», – сказал Пике.