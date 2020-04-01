Рафаэль Надаль: «В моей семье одни болеют за «Барсу», другие – за «Реал»

13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль рассказал, как в его семье болеют за «Реал» и «Барселону».

– Почему вы болеете за «Реал», а не за «Барселону»?

– Мой отец и вся семья всегда были мадридистами. Когда мой дядя ( – прим. Sports.ru) играл в «Барсе», мы, конечно, за него болели.

Но затем он вернулся на «Мальорку», и тогда мы разделились. Кто-то продолжил поддерживать «Барселону», другие предпочли «Реал», – сказал Надаль.

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