Глава Роскомнадзора Жаров возглавит «Газпром-Медиа», который управляет «Матч ТВ»

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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавит холдинг «Газпром-Медиа»

Об этом сообщает РБК, получивший информацию от источника, близкого к медиахолдингу, федерального чиновника и топ-менеджера одной из крупнейших медиакомпаний.

Жаров уже встретился с председателем совета директоров «Газпром-Медиа», председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Бывший гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко в январе стал заместителем председателя правительства РФ.

В состав медиахолдинга входят структуры телеканала «Матч ТВ».

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