Глава Роскомнадзора Жаров возглавит «Газпром-Медиа», который управляет «Матч ТВ»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавит холдинг «Газпром-Медиа»
Об этом сообщает РБК, получивший информацию от источника, близкого к медиахолдингу, федерального чиновника и топ-менеджера одной из крупнейших медиакомпаний.
Жаров уже встретился с председателем совета директоров «Газпром-Медиа», председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.
Бывший гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко в январе стал заместителем председателя правительства РФ.
В состав медиахолдинга входят структуры телеканала «Матч ТВ».