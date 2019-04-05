Глава Роскомнадзора Жаров возглавит «Газпром-Медиа», который управляет «Матч ТВ»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавит холдинг

Об этом сообщает РБК, получивший информацию от источника, близкого к медиахолдингу, федерального чиновника и топ-менеджера одной из крупнейших медиакомпаний.

Жаров уже встретился с председателем совета директоров «Газпром-Медиа», председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Бывший гендиректор «Газпром-Медиа» в январе стал заместителем председателя правительства РФ.

В состав медиахолдинга входят структуры телеканала .