Неймар хочет видеть Суареса в «ПСЖ». Бразилец считает форварда «Барсы» идеальным напарником

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может сменить клуб этим летом.
Как пишет Diario Sport, интерес к уругвайцу проявляет «ПСЖ». Нападающий французского клуба Неймар давно хочет видеть Суареса в составе команды. В частности, два года назад игрок просил руководство «ПСЖ» подписать Суареса.
Бразилец считает форварда «Барсы» идеальным напарником для себя. Эта мысль вновь возникла у него после финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1), когда «ПСЖ» не хватило точности в реализации моментов.
Французский клуб ждет, как будет развиваться ситуация вокруг Суареса. Главный вопрос – будет ли контракт игрока с «Барсой» расторгнут. Пока парижане не общались с уругвайцем.
Напомним, что Суарес не входит в планы нового главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана. Специалист уже сообщил футболисту об этом в телефонном разговоре. Интерес к нападающему также проявляет «Ювентус».
В сезоне-2019/20 форвард провел 28 матчей в Ла Лиге, забил 16 мячей и сделал 8 голевых передач.
«Барса» расстается не только с Суаресом: Куман затеял капитальную чистку, омолаживает состав и разгружает ведомость