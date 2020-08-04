Неймар хочет видеть Суареса в «ПСЖ». Бразилец считает форварда «Барсы» идеальным напарником

Нападающий «Барселоны» может сменить клуб этим летом.

Как пишет Diario Sport, интерес к уругвайцу проявляет «ПСЖ». Нападающий французского клуба давно хочет видеть Суареса в составе команды. В частности, два года назад игрок просил руководство подписать Суареса.

Бразилец считает форварда «Барсы» идеальным напарником для себя. Эта мысль вновь возникла у него после финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1), когда «ПСЖ» не хватило точности в реализации моментов.

Французский клуб ждет, как будет развиваться ситуация вокруг Суареса. Главный вопрос – будет ли контракт игрока с «Барсой» расторгнут. Пока парижане не общались с уругвайцем.

Напомним, что Суарес не входит в планы нового главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана. Специалист уже сообщил футболисту об этом в телефонном разговоре. Интерес к нападающему также проявляет «Ювентус».

В сезоне-2019/20 форвард провел 28 матчей в , забил 16 мячей и сделал 8 голевых передач.

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