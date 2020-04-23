Неймар и Ди Мария говорили с Месси о его переходе в «ПСЖ»

Игроки «ПСЖ» Неймар и обсудили с форвардом его возможный переход из «Барселоны» в парижский клуб.

Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году, но сохранил дружеские отношения с бывшим партнером по команде.

Сообщалось, что прошлым летом Месси настаивал на его возвращении в каталонский клуб, но этого не произошло.

Ди Мария – партнер Месси по сборной Аргентины и близкий друг.

Отмечается, что , Ди Мария и другие игроки «ПСЖ» сейчас отдыхают на Ибице перед стартом сезона в Лиге 1.

Неймар попросил «ПСЖ» подписать Месси. Клуб не делал официальных предложений