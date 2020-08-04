«Ак Барс» с Кубком Открытия, отец Месси не договорился с «Барсой», штраф Федуна, ван де Бек в «МЮ», коронавирус у Неймара и другие новости утра

1. Стартовал новый сезон КХЛ! «Ак Барс» обыграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия – 3:2 ОТ. Для казанцев это второй данный трофей в истории, а вот армейцы проиграли 5 матчей Кубка Открытия из 6.

2. Отец форварда «Барселоны» Лео Месси встретился с президентом клуба Жозепом Бартомеу. Ни к какому соглашению стороны не пришли. Месси не хочет тренироваться и играть за клуб, отец говорит, что он не останется в каталонской команде. «Барселона», в свою очередь, не собирается вести переговоры о трансфере футболиста. Писали, будто сам Месси не уверен, что сможет уйти из «Барсы» в это трансферное окно.

3. РФС оштрафовал Леонида Федуна на 200 тысяч рублей за слова о снятии «Спартака» с РПЛ.

4. «МЮ» объявил о переходе полузащитника Донни ван де Бека из «Аякса». Нидерландец взял 34-й номер в честь экс-игрока «Аякса» Нури, который был в коме более двух лет.

5. Тедеско, Семак и Федотов – среди претендентов на звание тренера месяца в РПЛ

6. Игроки «ПСЖ» Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария заразились коронавирусом. Также заболел бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони. У вратаря «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа – ложноположительный тест.

7. В третий день US Open россиянка Варвара Грачева в напряженном матче победила Кристину Младенович. Грачева уступала 1:6, 1:5, при счете 2:5 ушла с четырех матчболов, взяв второй сет на тай-брейке, а в третьем повесила француженке баранку. Первая ракетка турнира Каролина Плишкова проиграла Каролин Гарсии. Осака, Костюк, Квитова, Кербер вышли в 3-й круг, Ястремская и Рыбакина выбыли.

Новак Джокович обыграл Кайла Эдмунда, Александр Зверев в четырех партиях прошел Брэндона Накашиму. Также в 3-й круг вышли Циципас, Шаповалов, Чорич и Гоффен.

8. В «Уфе» предложили создать третейский суд для арбитров с 12 экспертами из числа журналистов, болельщиков и представителей клубов.

9. Кубок Стэнли. «Колорадо» выиграл у «Далласа», сделав счет в серии 3-3. Будет 7-й матч.

10. Трансферные новости не про Месси. «Ювентус» готов заключить с Суаресом 3-летний контракт на 30 млн евро. Переговоры в продвинутой стадии. «Барса» договорилась с Вейналдумом о контракте по схеме «3+1». «Ливерпулю» могут заплатить 15 млн евро плюс бонусы.

«МЮ» контактировал с агентом Тиаго, игрок нравится Сульшеру, но «Юнайтед» не хочет его покупать из-за трансфера ван де Бека. Ларссон интересен «Роме», «Лацио», «Валенсии» и гладбахской «Боруссии». Кепа не хочет уходить из «Челси». Он готов бороться за место в основе в случае покупки нового вратаря. «Бенфика» побьет клубный рекорд, за 24 млн евро и бонусы купив лучшего бомбардира «Альмерии» Нуньеса.

11. НБА. Штрафные Батлера принесли «Майами» победу над «Милуоки», «Хьюстон» одолел «Оклахому» в 7-м матче и выиграл серию.

12. Международный союз биатлонистов не планирует отменять первые этапы Кубка мира сезона-2020/21.

13. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил наблюдательный совет «Амура».

14. С двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга сняты обвинения в вождении в состоянии наркотического опьянения.

15. Форвард «Тампы» Никита Кучеров может сыграть в первом матче финала Восточной конференции.

16. Герасимец, Тумилович, Герасименя и еще 407 человек из мира спорта выступили против насилия в Беларуси.

17. «Тур де Франс». 5-й этап. Бельгийский гонщик Воут ван Арт победил, Саган – 4-й, Алафилипп – 16-й.

18. «Газпром» останется генеральным спонсором Союза биатлонистов России.

19. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд выразил пожелание, чтобы игроки АПЛ продолжали вставать на колено перед матчами: «Мы пытаемся донести послание всему миру».

Цитаты дня.

Созин о штрафе Федуна: «Он никого не оскорблял, но открыл ящик Пандоры. Теперь каждый клуб может говорить, что снимается»

Рэшфорд о проблемах с детским питанием: «Общался с матерью, у которой три ломтика хлеба на день. С семьей, продавшей все, чтобы прокормить детей»

Деян Ловрен: «Не считаю «Зенит» шагом назад. Ушел из «Ливерпуля» с высоко поднятой головой»

Миралем Пьянич: «Перешел в «Барсу», чтобы играть с Месси. Отклонил более выгодное предложение от «ПСЖ»

«Возможность играть с Роналду – это мечта». Артур о переходе в «Юве»

Цорн об увольнении из «Спартака»: «Прозвучало недовольство решениями судей. Это решение было неожиданностью»

«Сейчас убивают людей, избивают их коллег – молчат все. Максимум картинку запостят». Вратарь Костюкевич призвал игроков поддержать протестующих в Беларуси

Кроос о Месси в «Реале»: «Для этого нужны яйца. Не думаю, что я был бы способен на такое»

Лотар Маттеус: «Гвардиола эгоцентричен. В «Баварии» и «Сити» он раз за разом проваливался, внося изменения»

Комбаров о геях в футболе: «Де Зеув брил ноги, но приходил с двумя девчонками. Главное, чтобы не было пропаганды»

Анфиса Резцова: «Отношусь к Лукашенко с уважением – он держал страну в тонусе. Но, полагаю, переворот будет»

Финский журналист: «В Беларуси пытают, насилуют, убивают. А «Йокерит» летит туда, как будто ничего не происходит»