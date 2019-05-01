Финский журналист: «В Беларуси пытают, насилуют, убивают. А «Йокерит» летит туда, как будто ничего не происходит»

Спортивный редактор финской газеты Hufvudstadsbladet Филип Саксен прокомментировал решение «Йокерита» принять участие в матче против минского «Динамо».

Игра состоится 3 сентября в Минске. В настоящее время в городе происходят демонстрации после президентских выборов.

«Мы все видели, все читали о том, что происходит в Беларуси. Людей пытают, насилуют, убивают, люди бегут из страны. А финская хоккейная команда летит туда, как будто ничего не происходит. Что в некотором смысле является поддержкой [президента Беларуси] Лукашенко.

Российские владельцы «Йокерита» связаны с Кремлем. Для КХЛ очень важно, чтобы матч прошел в Минске. Особенно сейчас.

«Йокерит» – единственная западная команда, они нужны КХЛ. Лига посылает сигнал как из России, так и из Беларуси, что все под контролем.

Россия и Беларусь хотят, чтобы мир это увидел. Отправляясь туда, «Йокерит» дает им возможность достичь этой цели. Игра там становится политическим заявлением», – сказал Саксен.

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