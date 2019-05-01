Дегтярев возглавил попечительский совет «Амура»: «Это моя политическая воля, чтобы клуб не выпал из КХЛ и не загнулся»

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что возглавил наблюдательный совет .

«Могу отметить, что я возглавил наблюдательный совет «Амура», является президентом клуба. Так что у нас все нормально.

На текущий сезон увеличение [бюджета] возможно. На следующий сезон будем полностью пересматривать финансовую модель клуба.

Он должен быть прозрачным с финансовой точки зрения, маркетинговая программа должна быть пересмотрена, а пока едем на старых дрожжах и бюджетном финансировании.

Это моя политическая воля, чтобы клуб не выпал из и не загнулся», – сказал Дегтярев.

Напомним, председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дегтярев ранее принял предложение президента России Владимира Путина временно занять пост в Хабаровске.

Действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован по подозрению в организации убийств, совершенных в 2004-2005 годах.

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