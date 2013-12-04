НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Майами», «Хьюстон» сыграет с «Оклахомой» седьмой матч

В среду в НБА пройдут два матча плей-офф.
«Милуоки» попытается отыграться за поражение от «Майами» в первом матче серии второго раунда (0-1). «Хьюстон» и «Оклахома» встретятся в решающей седьмой игре противостояния (3-3).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Второй раунд
Второй матч
- Дата проведения
- 3 сентября, 01.30, «HP Field House»
«Майами» ведет в серии – 1-0
Первый раунд
Седьмой матч
- Дата проведения
- 3 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
В серии ничья – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Самая бодрая серия плей-офф НБА закончилась безумием на последних секундах. Мюррэй и Митчелл набрали на двоих 475 очков
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