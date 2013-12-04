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    НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Майами», «Хьюстон» сыграет с «Оклахомой» седьмой матч

    Теги результаты Хьюстон Майами Милуоки НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

    В среду в НБА пройдут два матча плей-офф.

    «Милуоки» попытается отыграться за поражение от «Майами» в первом матче серии второго раунда (0-1). «Хьюстон» и «Оклахома» встретятся в решающей седьмой игре противостояния (3-3).

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Второй раунд

    Второй матч

    Милуоки – Майами
    Дата проведения
    3 сентября, 01.30, «HP Field House»
    Онлайн матча

    «Майами» ведет в серии – 1-0

    Первый раунд

    Седьмой матч

    Хьюстон – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    3 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    В серии ничья – 3-3

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Самая бодрая серия плей-офф НБА закончилась безумием на последних секундах. Мюррэй и Митчелл набрали на двоих 475 очков

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