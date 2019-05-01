Кучеров может сыграть в первом матче финала Восточной конференции (The Athletic)

Форвард «Тампы» может принять участие в стартовом матче финала Восточной конференции, сообщает The Athletic.

По информации источника, травма россиянина не должна повлиять на его готовность к старту следующей серии.

Напомним, Кучеров получил повреждение в первом периоде пятого матча серии Кубка Стэнли против «Бостона» (3:2 2ОТ, 4-1).

Россиянин получил клюшкой в лицо от капитана «Брюинс» Здено Хары. Кучеров смог продолжить матч, но во втором периоде ушел со льда и не вернулся до конца игры.

«Тампа» вышла в финал Востока, но, кажется, потеряла Кучерова – Хара вырубил его ударом клюшки