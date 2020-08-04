Миралем Пьянич: «Перешел в «Барсу», чтобы играть с Месси. Отклонил более выгодное предложение от «ПСЖ»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Миралем Пьянич Футбол

Новичок «Барселоны» Миралем Пьянич рассказал, почему решил перейти в каталонский клуб.

«Я перешел в «Барселону», чтобы играть с Лионелем Месси. Поэтому я отклонил более выгодное предложение, которое сделал «ПСЖ», – сказал Пьянич.

Сообщалось, что аргентинский нападающий намерен присоединиться к «Манчестер Сити». Он хочет покинуть клуб, но «Барса» не намерена его отпускать и собирается убедить игрока продлить контракт.

«Возможность играть с Роналду – это мечта». Артур о переходе в «Юве»

«Лео будет сложно остаться». Сегодня ключевая встреча отца Месси с Бартомеу. «Барса» не отступает от 700 млн и даже верит в новый контракт

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья