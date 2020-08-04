Миралем Пьянич: «Перешел в «Барсу», чтобы играть с Месси. Отклонил более выгодное предложение от «ПСЖ»

Новичок «Барселоны» рассказал, почему решил перейти в каталонский клуб.

«Я перешел в «Барселону», чтобы играть с . Поэтому я отклонил более выгодное предложение, которое сделал «ПСЖ», – сказал Пьянич.

Сообщалось, что аргентинский нападающий намерен присоединиться к «Манчестер Сити». Он хочет покинуть клуб, но «Барса» не намерена его отпускать и собирается убедить игрока продлить контракт.

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