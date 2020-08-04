Созин о штрафе Федуна: «Он никого не оскорблял, но открыл ящик Пандоры. Теперь каждый клуб может говорить, что снимается»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал штраф в 200 тысяч рублей, назначенный владельцу «Спартака» после его слов о готовности клуба сняться с .

«Федун на заседании не присутствовал, но от был очень серьезный юрист. Документов от него было много, отнеслись они к заседанию серьезно, как и комитет.

«Спартак» доказывал, что Федун никого не оскорблял, комитет с этим согласился. Но есть нюанс – Федун своими словами открыл ящик Пандоры. Теперь каждый клуб может постоянно говорить, что он снимается. Почему кому-то можно, а кому-то нельзя? Мы рассматривали его слова как призыв к действию, а это делать нельзя.

Наказание было вынесено в рамках регламента, и оно самое жесткое. Юристы клуба могут обжаловать его, мы к этому готовы.

Дисквалифицировать его мы не собирались, оскорблений не было. Но вот навязывать свою точку зрения другим клубам, предлагать выходить – не стоило. Федун создал прецедент, который потом поддержали в «Уфе». Они поняли, что сделали неправильно, и извинились.

Это не последняя ситуация, когда клубы будут заявлять о выходе. Но больше идти на поводу у клубов и уговаривать играть не надо. Хотят сниматься – пожалуйста, пусть доказывают с третьей лиги», – сказал Созин.