Анфиса Резцова: «Отношусь к Лукашенко с уважением. Ситуации были сложные, но Лукашенко держал страну в тонусе»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась насчет протестов в Беларуси.

9 августа в Беларуси прошли выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого на улицах Минска и других городов начались массовые акции протеста.

«Я отношусь к Лукашенко с уважением! А как там все закончится… Это все политика, может повернуться и вправо, и влево.

Я не лезу в это все, но как политика Лукашенко уважаю! Я бы не хотела, чтобы он уходил. Ситуации были сложные, и даже сложнее, чем сейчас, но Лукашенко держал страну в тонусе.

Полагаю, переворот будет. Чтобы еще не произошла вспышка, мое мнение, нужно, чтобы Лукашенко остался на срок президентства! Но повторюсь, это чисто мое мнение, я никому его не навязываю», — сказала Резцова.