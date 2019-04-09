Анфиса Резцова: «Отношусь к Лукашенко с уважением. Ситуации были сложные, но Лукашенко держал страну в тонусе»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась насчет протестов в Беларуси. 

9 августа в Беларуси прошли выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого на улицах Минска и других городов начались массовые акции протеста. 

«Я отношусь к Лукашенко с уважением! А как там все закончится… Это все политика, может повернуться и вправо, и влево.

Я не лезу в это все, но как политика Лукашенко уважаю! Я бы не хотела, чтобы он уходил. Ситуации были сложные, и даже сложнее, чем сейчас, но Лукашенко держал страну в тонусе.

Полагаю, переворот будет. Чтобы еще не произошла вспышка, мое мнение, нужно, чтобы Лукашенко остался на срок президентства! Но повторюсь, это чисто мое мнение, я никому его не навязываю», — сказала Резцова.

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