Старт сезона КХЛ! ЦСКА и «Ак Барс» сыграют за Кубок Открытия

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Новый сезон КХЛ стартует матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом»

В сезоне-2019/20 обладатель Кубка не был определен из-за пандемии коронавируса, поэтому в качестве участников Кубка Открытия были выбраны победители конференций в регулярном чемпионате

Отметим, что именно эти команды становились обладателями Кубка Гагарина в двух предыдущих розыгрышах. «Ак Барс» выиграл трофей в 2018 году, ЦСКА – в 2019-м.

КХЛ

Кубок Открытия

ЦСКА – Ак Барс
Дата проведения
2 сентября, 19.30
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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