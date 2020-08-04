Цорн об увольнении из «Спартака»: «Прозвучало недовольство решениями судей. Это решение было неожиданностью»

Бывший генеральный директор рассказал о причинах своего увольнения из клуба.

– Насколько внезапным для вас стало увольнение из «Спартака»?

– Конечно, для меня это было неожиданностью. Настолько большой, что даже не успел как следует попрощаться с болельщиками. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить их за поддержку, которую они оказывали на протяжении всей моей работы в клубе. Люди поддерживали нас, нашу молодую команду. Огромное спасибо за их вклад!

– Как вам все объявили? Проходила информация, что предлагали остаться в качестве спортивного директора.

– Состоялось заседание совета директоров. На нем Леонид Федун сообщил, что есть решение расстаться. Никаких признаков того, что это может случиться, не было.

Конечно, в прессу попадали некоторые вбросы, но я на слухи никогда внимания не обращаю и не доверяю им. Ну вы сами знаете, сколько разговоров и инсайдов бывает – особенно вокруг «Спартака».

Должность спортивного директора мне не предлагали. Думаю, это не имело смысла в данной конфигурации управления клубом.

– А причины увольнения вам назвали?

– В процессе заседания совета директоров прозвучало недовольство решениями судей против «Спартака». Но конкретных причин прекращения сотрудничества не озвучивалось. В конце концов, мы решили этот вопрос спокойно.

– Но вы же не арбитр. Как можно было повлиять на работу рефери?

– Наверное, это больше эмоциональный момент. Когда ты имеешь отношение к амбициозному клубу, который призван решать только самые высокие задачи, а судьи раз за разом принимают очень спорные и неочевидные решения против него, ты все равно принимаешь это близко к сердцу.

Думаю, это способно повлиять на эмоциональное состояние руководителей и тем более владельца, – рассказал Цорн.