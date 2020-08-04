Бартомеу на встрече с отцом Месси заявил, что «Барса» не будет вести переговоры об уходе Лео

Стали известны детали встречи между , отцом и агентом нападающего «Барселоны» , и президента каталонского клуба , завершившейся некоторое время назад.

В ходе переговоров президент «Барсы» настаивал на том, что срок действия пункта, по которому Месси мог покинуть клуб, истек 10 июня. Он заявил, что «Барса» не собирается вести переговоры о продаже Месси, поскольку его считают ключевым игроком в спортивном проекте, который выстраивает клуб.

Кроме того, Бартомеу подчеркнул, что у Месси есть действующий контракт. Менеджер считает, что футболист обязан вернуться к тренировкам, пишет Marca.

Сторона Месси настаивала на том, что форвард хочет сменить клуб.

Ранее стало известно, что в ходе встречи стороны не нашли решения тем противоречиям, которые существуют между ними.