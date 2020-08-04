Деян Ловрен: «Не считаю «Зенит» шагом назад. Ушел из «Ливерпуля» с высоко поднятой головой»

Теги Зенит Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия Деян Ловрен Футбол

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о причинах ухода из «Ливерпуля».

«Всегда сложно покидать такой большой клуб, как «Ливерпуль». Но я ушел в лучшее время из возможных. Было грустно покидать «Энфилд», но я ушел с высоко поднятой головой.

Я работал на максимуме, выиграл самые важные трофеи и, что самое важное, отлично провел время. Но я тот человек, что постоянно хочет доказывать свою состоятельность, так что я не считаю «Зенит» шагом назад в своей карьере. Скорее, это новый вызов.

Хочу доказать всем, что я все еще способен развиваться на самом высоком уровне», – сказал Ловрен.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья