Деян Ловрен: «Не считаю «Зенит» шагом назад. Ушел из «Ливерпуля» с высоко поднятой головой»

Защитник «Зенита» рассказал о причинах ухода из .

«Всегда сложно покидать такой большой клуб, как «Ливерпуль». Но я ушел в лучшее время из возможных. Было грустно покидать «Энфилд», но я ушел с высоко поднятой головой.

Я работал на максимуме, выиграл самые важные трофеи и, что самое важное, отлично провел время. Но я тот человек, что постоянно хочет доказывать свою состоятельность, так что я не считаю шагом назад в своей карьере. Скорее, это новый вызов.

Хочу доказать всем, что я все еще способен развиваться на самом высоком уровне», – сказал Ловрен.