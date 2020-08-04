Комбаров о геях в футболе: «Де Зеув брил ноги, но приходил с двумя девчонками. Главное, чтобы не было пропаганды»

Защитник ответил на вопросы о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации в футболе.

– Роналду – гей?

– Его личное дело.

– С тобой играли геи?

– Насколько я знаю, нет. Но были на некоторых людей подозрения.

– и Эберт?

– Да. Но это со стороны люди говорили, а когда мы собирались общей компанией, командой, они приходили с девчонками, и даже не с одной. Поэтому я думаю, что вряд ли.

У де Зеува были там моменты: брови выщипывал, следил за собой, брил ноги, ухаживал за собой. Но он всегда приходил с двумя. И Эберт – то же самое. Поэтому я не знаю.

Для меня в этом плане главное, чтобы не было навязчивости, пропаганды...

– И подкатов.

– Подкаты даже не обсуждаются, понятное дело, – сказал Комбаров.

Комбаров играл с де Зеувом и Эбертом в .