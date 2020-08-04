Месси не будет тренироваться с «Барсой». Он не считает себя игроком клуба

Будущее нападающего «Барселоны» остается неопределенным.

Как сообщает Diario Sport, 33-летний аргентинец не будет тренироваться под руководством Роналдом Кумана в составе «Барселоны». Футболист не считает себя игроком «Барселоны», пишет журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

Ранее стало известно, что встреча между отцом Месси и президентом «Барсы» Жозепом Бартомеу не принесла результатов. Каталонский клуб продолжает настаивать на выплате 700 млн евро отступных.

«Лео будет сложно остаться». Сегодня ключевая встреча отца Месси с Бартомеу. «Барса» не отступает от 700 млн и даже верит в новый контракт