С Петтера Нортуга сняты обвинения в вождении в состоянии наркотического опьянения

Анализ крови двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга показал отсутствие наркотиков и алкоголя в его организме во время вождения автомобиля, когда он был задержан норвежской полицией.

Об этом сообщает прокуратура Восточного полицейского округа.

13 августа Нортуга остановила полиция на шоссе E6, когда он вел машину со скоростью 168 км/ч при ограничении 110 км/ч. У него было изъято водительское удостоверение.

Позже полиция нашла кокаин дома у спортсмена и заподозрила, что он вел машину под действием наркотиков.

Теперь с Нортуга снято обвинение в вождении в состоянии наркотического опьянения. Он по-прежнему обвиняется в нарушении скоростного режима и хранении наркотиков.

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