Лотар Маттеус: «Гвардиола эгоцентричен. В «Баварии» и «Сити» он раз за разом проваливался, внося изменения»

Экс-полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о неудачах тренера в важных матчах.

«Мне кажется, что Гвардиола всегда хочет сделать что-то особенное в больших матчах. У «Барселоны» была ДНК, система, которую он создал. Там он преуспел.

В «Баварии» и «Сити» он раз за разом пробовал внести изменения и раз за разом проваливался. Он всегда хотел показать, что он может еще лучше. Мне хочется сказать ему: «Пеп, ты выдающийся тренер, но придерживайся своей системы, пожалуйста!».

Я бы назвал его эгоцентричным. Да, это резкое слово, но это связано с тем, что он сделал. В «Баварии» он однажды поставил Левандовского на левый фланг. Тогда это вообще не сработало», – заявил Маттеус в интервью Sport Bild.

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