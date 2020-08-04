Кроос о Месси в «Реале»: «Для этого нужны яйца. Не думаю, что я был бы способен на такое»

Полузащитник «Реала» уверен, что нападающий «Барселоны» не перейдет в мадридский клуб.

О том, может ли Месси перейти в

«Не думаю, что я был бы способен на такое. Если выражаться по-испански, то для этого нужны яйца. Вряд ли кто-то в футбольном мире может представить себе «Барселону» без Месси.

Наиболее вероятно, что он перейдет к Пепу в «Сити». Месси – один из лучших футболистов всех времен. Если один из игроков такого уровня больше не будет играть в составе соперника, можно представить, что мы не считаем это плохим событием.

Уход Месси из «Барселоны» означает, что клуб потеряет убойное оружие», – сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Сегодня ключевая встреча отца Месси с Бартомеу. Цель «Барсы» – новый контракт, цель Лео – реалистичная сумма трансфера