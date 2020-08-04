Герасимец, Тумилович, Герасименя и еще 407 человек из мира спорта выступили против насилия в Беларуси

Спортивная общественность Беларуси выступила с заявлением против насилия в стране.

В открытом письме, которое подписали 410 человек, выдвигается требование о проведении повторных президентских выборов в Беларуси, признание голосования, состоявшегося 9 августа, недействительным. Также подписавшиеся требуют освободить политзаключенных и всех граждан, задержанных во время демонстраций и не причастных к противоправной деятельности. Они хотят, чтобы противоправная деятельность сотрудников правоохранительных органов была остановлена, а все пострадавшие получили полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь.

Подпись под заявлением поставили Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпады-2008, чемпион Европы, серебряный призер двух чемпионатов мира по легкой атлетике, Дмитрий Асанов, бронзовый призер чемпионата мира-2015 по боксу, Степан Попов, чемпион мира и Европы по самбо, пловчиха Александра Герасименя, дважды ставшая второй на Олимпиаде-2012 и занявшая третье место на Олимпиаде-2016, Наталья Лещик, ставшая второй в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде-2012, Эльвира Герман, чемпионка Европы-2018 по легкой атлетике и многие другие.

Среди футболистов подпись под заявлением поставили бывший игрок «Зенита» , экс-игрок минского «Торпедо» , бывшие вратари клуба «Крумкачы» Антон Шунто и , бывший игрок «Звезды-БГУ» Евгений Веревка, экс-игрок сборной Беларуси Сергей Штанюк и бывший вратарь белорусский сборной Геннадий Тумилович, выступавший за ряд российских клубов, а также футболист дзержинского «Арсенала» Альберт Капский.

Также подпись под заявлением поставил бывший главный редактор «Трибуны» Sports.ru Максим Паршуто.