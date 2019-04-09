Международный союз биатлонистов ( ) не планирует отменять первые этапы Кубка мира сезона-2020/21.

«Мы не планируем отменять соревнования. Наша приоритетная задача – сохранить все запланированные события.

Но мы также должны оценить альтернативные сценарии, которые потребуют меньшего числа переездов.

Но даже в этих сценариях предполагается такое же количество соревнований. Другое дело, что все это пока план, поскольку в условиях пандемии мы должны сохранять гибкость», – отметили в организации», – заявили в организации.

Ранее агентство «Весь спорт» сообщило, что IBU может отменить все этапы Кубка мира до 2021 года из-за коронавируса.

На осень и декабрь 2020-го запланированы четыре этапа Кубка мира (в Контиолахти, Эстерсунде, Хохфильцене и Анси).

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