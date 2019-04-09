«Газпром» останется генеральным спонсором Союза биатлонистов России

Союз биатлонистов России (СБР) и «Газпром» подписали соглашение, согласно которому компания продолжит оставаться генеральным спонсором СБР.

Средства, выделенные «Газпромом» в рамках соглашения, будут направлены на подготовку и проведение соревнований под эгидой СБР, а также подготовку российских спортсменов к выступлениям на внутренних и международных стартах, включая Олимпийские игры-2022 в .

«Наше сотрудничество длится уже более десятка лет. Все эти годы «Газпром» был надежным и заинтересованным партнером СБР, благодаря помощи которого мы могли осуществлять подготовку спортсменов и соревнований на уровне самых высоких мировых стандартов.

Уверен, что продолжение нашего партнерства послужит интересам многотысячной армии российских болельщиков и сыграет свою роль в популяризации нашего вида спорта в России, а также появлению в нашей стране новых звезд биатлона», – заявил президент СБР Виктор Майгуров.