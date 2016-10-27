«Тур де Франс». 5-й этап. Гонщики преодолевают равнинный маршрут в 183 км

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Сегодня проходит пятый этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики преодолевают равнинный маршрут в 183 км.

«Тур де Франс»

5-й этап

Гап – Прива, Франция

183 км

Профиль/Карта

Начало – 14.20 по московскому времени, прямая трансляция на ТК Eurosport

Общий зачет (после 4 этапа)

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 18.07,04

2. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,04

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,07

4. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 0,11

5. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 0,13

6. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – 0,17

7. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же время

8. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott)

9. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic)

10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)

11. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo)

12. Ромен Барде (Франция, AG2R)

13. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren)

14. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)

15. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling)

16. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo)...

19. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,38

20. Серхио Игита (Колумбия, EF Pro Cycling) – 0,45

21. Ричард Карапас (Колумбия, INEOS)...

23. Марк Хирши (Швейцария, Sunweb) – 0,07

25. Давиде Формоло (Италия, UAE-Team Emirates) – 1,14...

30. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren) – 2,23...

35. Грег ван Авермат (Бельгия, CCC) – 3,21...

38. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 3,41...

49. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 8,02...

172. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 1.06,58

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2020»

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