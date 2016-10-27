«Тур де Франс». 5-й этап. Гонщики преодолевают равнинный маршрут в 183 км

Сегодня проходит пятый этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики преодолевают равнинный маршрут в 183 км.
«Тур де Франс»
5-й этап
Гап – Прива, Франция
183 км
Начало – 14.20 по московскому времени, прямая трансляция на ТК Eurosport
Общий зачет (после 4 этапа)
1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 18.07,04
2. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,04
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,07
4. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 0,11
5. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 0,13
6. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – 0,17
7. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же время
8. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott)
9. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic)
10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)
11. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo)
12. Ромен Барде (Франция, AG2R)
13. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren)
14. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)
15. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling)
16. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo)...
19. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,38
20. Серхио Игита (Колумбия, EF Pro Cycling) – 0,45
21. Ричард Карапас (Колумбия, INEOS)...
23. Марк Хирши (Швейцария, Sunweb) – 0,07
25. Давиде Формоло (Италия, UAE-Team Emirates) – 1,14...
30. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren) – 2,23...
35. Грег ван Авермат (Бельгия, CCC) – 3,21...
38. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 3,41...
49. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 8,02...
172. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 1.06,58