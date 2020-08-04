«МЮ» объявил о переходе ван де Бека из «Аякса»

Полузащитник Донни ван де Бек перешел из в .

23-летний хавбек подписал с манкунианцами контракт на пять лет, соглашение также предусматривает опцию продления еще на год.

Ранее сообщалось, что футболист будет получать в «МЮ» шесть миллионов евро в год.

Отмечалось, что за трансфер будет заплачено 40 млн евро плюс бонусы.

Со статистикой выступлений ван де Бека можно ознакомиться здесь.

«МЮ» покупает Донни Ван Де Бека – всего за 40 млн. Все решили два разговора (один из них с Сульшером) с интервалом в 15 месяцев