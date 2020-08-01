Куман и трансферы «Барсы», фанатку «Спартака» закрыли, «Краснодар» против судей, дебют Кокорина опять отложен и другие новости утра

1. «Барселона» отпустит своего лидера Лионеля Месси только за 700 млн евро, если он подаст запрос на трансфер. Это его отступные.

2. Фанатскую трибуну «Спартака» закрыли на один матч за расистские выкрики в адрес Гильерме. Болельщиков там не будет на игре 6-го тура против тульского «Арсенала».

3. Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов порвал переднюю крестообразную связку в матче со «Спартаком». Ему предстоит операция, сроки возвращения пока не известны. Алексей Миранчук и Дмитрий Живоглядов вернутся в строй во время паузы на матчи сборных.

4. Роналд Куман получил полный контроль над трансферами «Барсы», утверждает Diario Sport. Он уже сообщил ряду игроков, что не рассчитывает на них. В частности, он созвонился с Луисом Суаресом, а также рассказал о своих намерениях Умтити, Видалю и Ракитичу.

5. Дебют форварда Александра Кокорина в «Спартаке», судя по всему, опять откладывается: пишут, что он пропустит еще 4 тура и выйдет на поле не раньше конца сентября.

6. Максименко, Сафонов и Чалов вызваны в молодежную сборную России. Молодежке предстоят отборочные матчи Евро-2021 с Болгарией (4 сентября, Химки) и Польшей (8 сентября, Лодзь).

7. Клубы РПЛ продолжают работу на трансферном рынке. ЦСКА заплатит за вингера «Херенвена» Эджуке 12 млн евро. Сделку оформят на этой неделе. Кроме того, бразильский защитник Бруно Фукс в понедельник проходил медосмотр для армейского клуба. И это еще не все: полузащитник «Ростова» Зайнутдинов пройдет медосмотр перед трансфером в ЦСКА. Он уже улетел в Москву.

«Зенит» отказался от трансфера вратаря Адамова, хотя согласовал все с «Краснодаром». «Спартак» подпишет правого защитника «Лиона» Тете за 5 млн евро, пишут во Франции.

Появилась информация, что «Челси» согласовал трансфер Хавертца за 80+20 млн евро, но в «Байере» это назвали «полной чушью». Также сообщается, что Тиаго Силва согласовал контракт с «Челси», соглашение подпишут по схеме «1+1».

8. «Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом», оспорив 11 решений арбитра.

9. Кубок Стэнли. «Айлендерс» засушили «Филадельфию» в первом матче серии второго раунда, Варламов с 29 сэйвами – первая звезда.

10. Украинский тяжеловес Александр Усик может провести бой с Александром Поветкиным за звание претендента на пояс WBC.

11. Во втором круге «Мастерса» в Нью-Йорке россиянин Даниил Медведев начал защиту титула победой на Маркосом Гироном, Карен Хачанов победил Пабло Каррено-Бусту.

Во 2-м круге турнира WTA в Нью-Йорке Екатерина Александрова проиграла Кристине Макхейл, Вера Звонарева разгромила Лауру Зигемунд. Серена Уильямс также вышла в 3-й круг.

12. Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заразился коронавирусом. Более того, на прошлой неделе Болт отпраздновал свой день рождения вечеринкой, на которой, в частности, побывал футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

13. Не подтвердились опасения, что форвард «Каролины» Андрей Свечников повредил колено: он растянул связки голеностопа и должен восстановиться к следующему сезону.

14. НБА. «Оклахома сравняла счет в серии с «Хьюстоном», «Лейкерс» повели 3-1 в серии с «Портлендом» и другие результаты.

15. Более 140 тысяч человек поддержали петицию о вручении «Золотого мяча»-2020. France Football отменил церемонию в июле.

16. Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф догнал вора-велосипедиста в шведском Вестеросе, предотвратив ограбление 90-летней женщины.

17. Главный тренер «Интера» Антонио Конте потерял более 30 млн евро. Он стал жертвой мошенника.

18. Месси и Роналду попали на обложку футбольного симулятора PES 2021. Кроме того, вышел крутой трейлер хоккейного симулятора NHL 21 про Александра Овечкина – он также будет на обложке. Кстати, гол Свечникова из-за ворот добавят в NHL 21.

Цитаты дня.

Зинченко о словах жены про тактику: «Она говорила как болельщик «Сити». Понимаем, что не стоило выкладывать это в соцсети»

Глава «Уфы»: «Получается так: «Ах, вы не «Спартак», нельзя вам говорить». У нас такие же права, как у Москвы»

Иржи Секач: «Уровень жизни в России улучшается с каждым годом. В Москве вообще отлично»

Геннадий Орлов: «Для меня Кокорин не является профессионалом на 100%»

Смертин о расистских выкриках: «Все из-за недостатка образования. У «Спартака» это не первый случай»

Инна Гончаренко: «Прогресс не остановить, а прятаться от соперниц – это уже не спорт. И не в духе ни Загитовой, ни Медведевой»

Бывший босс гоночной программы «Мерседеса»: «У Шумахера никогда не было такого непревзойденного болида, как у Хэмилтона»

FARE: «Спартаку» нужен сильный сигнал, чтобы предотвратить расизм. Гильерме оскорбляют минимум в 5-й раз»