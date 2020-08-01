Линделеф догнал ехавшего на велосипеде вора в Вестеросе, предотвратив ограбление 90-летней женщины

Защитник помог пожилой жительнице Вестероса.

Неизвестный на велосипеде выхватил сумку у 90-летней женщине в центре Вестероса (город в Швеции, административный центр Вестманланда – прим. Sports.ru), однако Линделеф не допустил кражи.

Как отмечает Sport Bladet, 26-летний защитник побежал за преступником, догнал его и удерживал до прибытия полиции на место происшествия.

Сообщается, что Линделеф отказался комментировать инцидент.

«Виктор чувствует, что он просто сделал то, что сделал бы любой другой в подобной ситуации», – рассказал источник в «Манчестер Юнайтед».