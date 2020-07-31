Конте потерял более 30 млн евро. Он стал жертвой мошенника

Главный тренер стал жертвой мошенника.

Специалист доверил инвестировать определенную сумму 54-летнему финансисту Массимо Бочиккьо, когда еще работал в «Челси». В результате тренер потерял вложенную сумму, поскольку доверился мошеннику.

Обратно Конте должен был получить примерно 30,6 млн евро. С ним и всеми остальными инвесторами должны были рассчитаться до 30 июня. Однако денег они не получили, пишет The Times со ссылкой на La Verità.

Расследование обнаружило, что документы были сфальсифицированы. Помимо Конте жертвой мошенников стали еще семь человек.